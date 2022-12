Stoffel Vandoorne opnieuw 'Driver Of The Year'

Stoffel Vandoorne uit Rumbeke is donderdagavond voor de vijfde keer in zijn carrière uitgeroepen tot RACB Driver of the Year. In de verkiezing blijft hij Bertrand Baguette en Thierry Neuville voor.

De 30-jarige Vandoorne kroonde zich in 2022 tot wereldkampioen Formule E. Hij kreeg van een jury van autosportjournalisten de voorkeur op Baguette, kampioen in de Japanse Super GT500, en Neuville, winnaar van twee WRC-manches en derde in het eindklassement.

"Geen mooier jaareinde kunnen wensen"

Vandoorne won de onderscheiding eerder in 2012, 2014, 2015 en 2020. Hij volgt op de erelijst Dries Vanthoor op. Die werd dit keer vierde. Charles Weerts maakte de top vijf vol.

"Ik had me geen mooier einde van het jaar kunnen wensen," vertelde Vandoorne tijdens de uitreiking in een afgeladen vol Auditorium 2000 van Brussels Expo. "Deze titel heeft een speciale betekenis voor mij. De laatste keer dat een Belg wereldkampioen werd, was in 1983 dankzij Jacky Ickx. En Jacky, die mijn resultaten op de voet volgt, was ook aanwezig vanavond."

Vandoorne pakte zijn eerste wereldtitel in de Formule E dankzij een erg regelmatig seizoen. Hij won in zijn Mercedes slechts een GP (in Monaco) maar eindigde wel in acht van de zestien races op het podium. Komend seizoen rijdt de West-Vlaming voor het Amerikaanse DS Penske. Daarnaast zal hij test- en reservepiloot zijn bij Aston Martin in de Formule 1.

(lees verder onder foto)

Andere prijzen

Team Overdrive Racing, winnaar van de Dakar, wereldkampioen in W2RC en winnaar van de Wereldbeker Baja's, werd uitgeroepen tot 'Team of the Year'. Viktor Vranckx, kampioen in RX2e in zijn eerste seizoen in de autosport, kreeg de titel 'Rookie of the Year'. Sarah Bovy mocht de 'Honorary Mention' Award ontvangen uit handen van Jacky Ickx. Daarnaast waren er ook felicitaties voor de zowat twintig piloten die hebben deelgenomen aan de FIA Motorsport Games in Marseille.

De Belgische delegatie, het land met de derde grootste delegatie van de 72 deelnemende landen, eindigde op het eindpodium met twee gouden medailles, een zilveren medaille en twee bronzen medailles.