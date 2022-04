Stofexplosie bij Spano: niemand gewond

In Oostrozebeke is er vanmorgen een stofexplosie geweest in een silo bij het bedrijf Spano (Unilin Panels). Niemand raakte gewond.

De ontploffing gebeurde rond 8 uur vanmorgen in het bedrijf Spano (Unilin Panels) aan de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke. De knal was tot ver te horen. Na de explosie brak er brand uit in de silo.

"Veiligheidssystemen deden hun werk"

Volgens de Hulpverleningszone Midwest is niemand gewond geraakt. "De veiligheidssystemen hebben gewerkt", zegt de woordvoerder.

"Onmiddellijk na de explosie is de brandweer van Ingelmunster, Izegem en Meulebeke ter plekke geweest voor de bluswerken. De situatie is onder controle. Nu, rond 10u30, is enkel nog de post Ingelmunster op de site aanwezig."

Spano (Unilin Panels) in Oostrozebeke is een houtverwerkend bedrijf dat spaanplaten maakt.