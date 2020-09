Stoet van poppen in Texture

'Dark Uncles' zo heet de expo die binnenkort opent in museum Texture in Kortrijk. Een stoet van enorme poppen en twee honden stappen langs de bezoeker en vertellen de persoonlijke geschiedenis van de kunstenaar, Roeselarenaar Klaas Rommelaere die in Antwerpen woont.

De solotentoonstelling is een samenwerking met Be-Part uit Waregem, het platform voor actuele kunst is dat. Alle werken in de expo zijn met de hand gemaakt.

Om dit huzarenwerk tot een goed einde te brengen, werkt Klaas Rommelaere al sinds het begin van zijn carrière samen met 15 'madammen'. Deze oudere dames komen iedere week samen om Klaas te helpen de kunstinstallaties aan elkaar te haken. Voor deze tentoonstelling is zijn team uitgebreid tot liefst 90 helpers die iedere woensdagnamiddag in Texlab, het atelier van Museum Texture, samenkomen om het werk verder te zetten. Dit atelier is de ontmoetingsplaats waar kunstenaars met oude technieken aan de slag kunnen gaan om hun collectie te vertalen met kennis van authentiek, regionaal vakmanschap.

De tentoonstelling Dark Uncles is dus een symbiose van oude vakwerktechnieken met een hedendaagse, zelfs modernistische insteek. Ze loopt vanaf 3 oktober tot eind januari. Naast de expo is er ook een boek en Texture koppelt de komende maanden verschillende workshops aan de tentoonstelling.