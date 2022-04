Stiltecirckel voor Vrede in Ieper sluit project af

Zondagavond werd op de Grote Markt van Ieper het project 'Stiltecirkel voor Vrede' in de Westhoek afgerond. De voorbije dagen werd er in alle Westhoekgemeenten een stiltecirkel georganiseerd.

Vredesambtenaar Filip Deheegher: “Hiermee zeggen we neen aan de oorlog in Oekraïne en de militaire escalatie. We roepen alle betrokkenen op om vrede alle kansen te geven door dialoog en diplomatie. We drukken onze solidariteit uit met de getroffen Oekraïense bevolking en met de anti-oorlogsbeweging in Rusland.”

'Nooit brengt oorlog vrede'

Ieper en de Westhoek zijn in dat verband symbolische plaatsen: ruim 100 jaar geleden was de regio ook het middelpunt van militair geweld en oorlog: “De beelden die we nu dagelijks zien van verschillende Oekraïense steden die gebombardeerd en vernield worden, dat is zo vergelijkbaar met wat hier in Ieper en de Westhoek gebeurd is tijdens de Eerste Wereldoorlog. Steden worden versmacht, humanitaire corridors worden beschoten. Als inwoners van de Westhoek zijn wij ons bewust van de catastrofale gevolgen van de militaire logica. ‘Nooit brengt een oorlog vrede’, dat heeft de Eerste Wereldoorlog ons geleerd. Wij Westhoekers zijn het aan onszelf verplicht om de leuze ‘Nooit meer oorlog’ luid te laten klinken!”

De diverse stiltecirkels die al georganiseerd werden in de Westhoekgemeenten lokten telkens tientallen deelnemers, tot zelfs ruim 200 mensen in Langemark. In Ieper waren en vanavond een kleine honderd.