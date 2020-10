Stille Ronde in Zwevegem: een oproep tot aandacht voor fietsveiligheid

Zaterdag, een dag voor de Ronde van Vlaanderen, vindt in Zwevegem vanaf 13u de Stille Ronde plaats. Daarmee vragen Tournée Flandrienne en Ouders van Verongelukte Kinderen om meer aandacht voor fietsveiligheid in het dagelijks verkeer

Een dag voor de Ronde van Vlaanderen roepen Tournée Flandrienne en Ouders van Verongelukte Kinderen op tot het fietsen van de Stille Ronde, een vrije fietstocht van 12 km. Daarmee willen de organisaties oproepen tot meer aandacht voor fietsveiligheid in het dagelijks verkeer.

Deze rit voor families en vrienden vervangt de fietstocht die in het kader van Tournée Flandrienne gepland was. Aan de deelnemers wordt gevraagd een wit lichtje te dragen. Dat lichtje heeft een dubbele betekenis: letterlijk betekent het dat je ervoor zorgt dat je gezien wordt, en figuurlijk laten we ons lichtje branden ter nagedachtenis van kinderen die omgekomen zijn in het verkeer.