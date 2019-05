In Moen voert het personeel van staaldraadgroep Bekaert een bijzondere actie tegen de geplande sluiting van de vestiging.

De werknemers maakten een begraafplaats met kruisjes. ‘We voelen ons opgeofferd, zeker als winstgevende afdeling’, zeggen de verbitterde werknemers. Met de actie willen ze de druk wat verhogen voor de vakbondsonderhandelingen die nu lopen met de directie over hun ontslagregeling.

Eind maart maakte staaldraadproducent Bekaert bekend dat het de fabriek in Moen wil sluiten. Ook in de vestigingen in Deerlijk en Ingelmunster vallen ontslagen. Alles samen verdwijnen 281 jobs.