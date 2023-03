Stikstofdossier - Politicoloog Herwig Reynaert: "Ongeziene scenario's binnen Vlaamse Regering"

De patstelling waar de Vlaamse regering nu inzit, is ongezien. Dat zegt politicoloog Herwig Reynaert. De discussie binnen het stikstofdossier is een slechte beurt voor de politie, want mensen willen oplossingen en geen geruzie.

De Vlaamse regering kan niet vallen en dus zullen de drie regeringspartijen wellicht tot de verkiezingen in mei volgend jaar doorgaan. "We hebben een legislatuurregering. De Vlaamse regering kan niet vallen", zegt politicoloog Herwig Reynaert.

"Wat wel kan, na een constructieve motie van wantrouwen, is dat er eventueel een andere coalitiepartner komt. Maar ook dat zou ongezien zijn. Ik ga ervan uit dat de huidige regeringspartijen de rit zullen uitrijden."

Steun van oppositie

Een andere mogelijkheid is dat de oppositiepartijen het voorstel van N-VA en Open Vld steunen. "Een wisselmeerderheid, ook dat zou ongezien zijn in zo'n belangrijk dossier. Dat zou een aanfluiting zijn voor CD&V die dan echt in de kou wordt gelaten."

Herwig Reynaert: "Dat betekent dat de complete werking van de Vlaamse regering om zeep is. Ik denk niet dat N-VA en Open Vld dit scenario wensen."

Wat met CD&V?

Dat Open VLD en N-VA het ontwerpakkoord hebben goedgekeurd en het morgen voorleggen aan het parlement zonder het akkoord van regeringspartner CD&V, is uitzonderlijk, zegt Reynaert.

De uiteindelijke vraag is ook wat de gevolgen zullen zijn voor CD&V bij de verkiezingen in 2024. "Stel dat er geen akkoord komt, kan CD&V zeggen: 'wij hebben voet bij stuk gehouden en de andere politieke partijen wilden niet mee in ons verhaal'", stelt Reynaert.

In 55 van de 64 West-Vlaamse gemeenten is CD&V de grootste partij.