Stikstof: Demir neemt zelf "ministeriële instructies"

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft twee ministeriële instructies afgekondigd om "het risico op een vergunningsstop maximaal te voorkomen". Dat heeft ze maandag aangekondigd nadat de Vlaamse regering het vrijdag niet was eens geraakt over haar ontwerp van stikstofdecreet.

In de instructies aan alle vergunningverlenende overheden in Vlaanderen voert Demir onder meer een onvergunbaarheidsdrempel van 0,025 procent in voor nieuwe vergunningsaanvragen uit de veeteelt. Verlengingen van vergunningen zonder uitstootverminderingen worden niet langer mogelijk. Bovendien zal de Vlaamse overheid in beroep gaan tegen elke vergunning die ook maar enigszins strijdig is met de instructie.