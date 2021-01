Stijn Meert nieuwe coach KM Torhout

Stijn Meert uit Ingelmunster is vanaf volgend seizoen de nieuwe coach van KM Torhout uit de derde amateurklasse.

Stijn Meert was als speler actief bij ondermeer KV Kortrijk en Anderlecht, maar vooral bij Zulte Waregem kende hij z'n meest succesvolle periode door de beker van België te winnen in 2006. Daarna was Meert coach van de beloften van Zulte Waregem en KSV Roeselare.

Een eerste job als hoofdcoach kwam er bij KSV Oudenaarde. Hij keerde terug bij KSV Roeselare als staflid van de A-kern en als jeugdcoördinator, maar dat avontuur stopte na het faillissement van de club. Nu gaat Stijn Meert dus bij Torhout aan de slag als T1. Hij volgt er na dit seizoen Didier Degomme op, die sportief manager wordt bij KM. Meert heeft een contract voor 2 seizoenen getekend.