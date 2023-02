Stijn Fincioen nieuwe wedstrijddirecteur Nacht van Vlaanderen

Stijn Fincioen is de nieuwe wedstrijddirecteur van de jaarlijkse ‘Nacht van Vlaanderen’ in Torhout. Hij volgt daarmee André Migneau op die sinds 2005 de loopparcoursen uittekent.

De Nacht van Vlaanderen is een begrip in de Belgische loopwereld. Sinds 1980 vindt het ieder jaar plaats in Torhout op de derde zaterdag van juni. Ooit was er de 100 kilometer ultraloop, maar door financiële en organisatorische problemen besloot Migneau in 2013 om de ultraloop te verplaatsen naar Maasmechelen.

Goede band

Stijn heeft een goede band met de Nacht van Vlaanderen. Met zijn tien deelnames is hij een gekend gezicht op de wedstrijd. In totaal won hij in Torhout vijfmaal de marathon en tweemaal de halve marathon.

Naast zijn werk in de dienst facilitair beheer in Zedelgem is de Aartrijkenaar nog steeds atleet. Stijn geeft trainingen en organiseert ook de loopwedstrijd Dwars door Aartrijke. Hij heeft dus al enige ervaring.

De fakkel doorgeven

Als atleet duidde Stijn de Nacht altijd met stip in zijn agenda aan, omdat hij wist dat het om een goed georganiseerde wedstrijd ging. Als toekomstig wedstrijddirecteur wil hij dat uiteraard zo houden. Hij vindt het in ieder geval een eer dat Migneau de fakkel doorgeeft aan hem.

De 42ste editie van de Nacht van Vlaanderen zal op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni plaatsvinden. In totaal zijn er drie afstanden namelijk de 10 kilometer, een halve marathon en een marathon.