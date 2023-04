Stijn Devolder gehuldigd als ereburger van Deerlijk

Op de dag van de Ronde van Vlaanderen wordt Stijn Devolder officieel gehuldigd als ereburger van de stad Deerlijk. De ex-wielrenner won deze prestigieuze wielerwedstrijd zelfs tweemaal, in 2008 en 2009. Devolder is ook een drievoudig Belgisch Kampioen. Hij was de sterkste in 2007, 2010 en 2013.

De huldiging vond plaats in de kerk van Sint-Lodewijk. Er waren ook heel wat mensen aanwezig die de successen van Devolder van dichtbij hebben meegemaakt. Als kers op de taart krijgt de tweevoudig winnaar van de Ronde ook nog eens een standbeeld.