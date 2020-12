Stijging gemiddeld aantal besmettingen stijgt, bekijk hier de situatie in West-Vlaanderen

Op het coronavirus-dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano is dinsdag te zien dat het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen tussen 5 en 11 december met 6% gestegen is in vergelijking met de voorgaande zeven dagen. Zondag en maandag werden nog stijgingen gemeld van respectievelijk 1% en 3%.

De twee andere belangrijkste indicatoren staan dinsdag wel nog altijd op groen: het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames daalde met 6%, tot 182 opnames gemiddeld, en het aantal overlijdens daalde met 17%, tot 90. Het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames mag dan wel dalen, het aantal patiënten in de ziekenhuizen gaat na een nieuw laagterecord op zaterdag (2.772) nu al twee dagen in stijgende lijn, om gisteren/maandag uit te komen op 2.888. Op intensive care blijft het aantal patiënten wel nog dalen, tot 614 maandag.

Het aantal nieuwe besmettingen groeit intussen in alle Vlaamse provincies, behalve Vlaams-Brabant. Antwerpen kent in de update van dinsdag de felste toename (met 13,4%), maar wordt meteen gevolgd door Oost-Vlaanderen (+13%), Limburg (+12,1%) en West-Vlaanderen (+10,9%). In Wallonië kennen Namen (+12,8%) en Henegouwen (+4,6%) een toenemend aantal besmettingen.

Hoe zit het bij ons?

Op vlak van totaal aantal besmettingen de voorbije twee weken scoren Brugge, Roeselare, Kortrijk, Oostende en Izegem het slechtst. Maar als je de besmettingen extrapoleert naar 100.000 inwoners, dan scoren Koekelare, Ardooie, Ichtegem, Deerlijk en Tielt het slechtst.

Het minst aantal besmettingen waren er de voorbije 14 dagen in Zuienkerke, Alveringem, Mesen, Spiere-Helkijn en Veurne. Als je de besmettingen extrapoleert naar 100.000 inwoners, dan staan Knokke-Heist, Zuienkerke, Veurne, Alveringem en Koksijde er het beste voor.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.