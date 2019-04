Stier breekt edel deel tijdens interventie MUG-heli, 4.000 euro aub

Een paar weken geleden moest de MUG-helikopter landen in een wei voor een interventie in Houthulst. Een dekstier was net bezig met ‘de daad’, maar het beest schrok zo hard van het lawaai dat hij een vreemde beweging maakte en daarbij zijn geslachtsdeel brak.

Juridische discussie

De landbouwer eist nu dus een schadevergoeding van 4.000 euro, dat is de prijs die hij destijds voor het dier heeft betaald. Het ongeval dreigt uit te draaien op een juridische discussie. Al is er nog geen claim binnengelopen bij het instituut voor dringende medische hulpverlening. Dirk De fauw (vzw MIG-helikopter): "Bovendien is het zo dat als iemand beweert schade te hebben geleden, dat het oorzakelijk verband moet bewezen worden. Ook moet aangetoond worden dat het landen fout was. We staan hier voor een juridische discussie die moet uitgevochten worden met de verzekeringsmaatschappij. We hebben uiteraard een polis voor schadegevallen."