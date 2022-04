Stiefzoon aangehouden voor moordpoging met hamer

In het onderzoek naar een vechtpartij in Knokke-Heist heeft de onderzoeksrechter een 43-jarige man aangehouden op verdenking van moordpoging. Door de toegebrachte hamerslagen is de toestand van zijn 62-jarige stiefvader nog altijd kritiek.

De politie van de zone Damme/Knokke-Heist werd donderdagnamiddag rond 14.30 uur opgeroepen voor ernstig intrafamiliaal geweld in de Onderwijsstraat in Heist. Voor de woning van zijn moeder kreeg de verdachte het aan de stok met zijn stiefvader. Daarbij werd het slachtoffer zelfs met een hamer op het hoofd geslagen. De zestiger werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens het parket is zijn toestand vrijdagnamiddag nog altijd kritiek.

Onduidelijk waarom

De verdachte werd naar aanleiding van de feiten opgepakt door de politie. Het is momenteel nog niet duidelijk waarom hij door het lint ging. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies aan de steel zit. De onderzoeksrechter heeft beslist om de stiefzoon aan te houden.

De raadkamer in Brugge zal dinsdagochtend oordelen of de verdachte al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.