Stief Desmet exposeert voorjaar lang in Be Part Waregem

In Waregem loopt vanaf dit weekend een expo met werk van Stief Desmet, in Be Part. Desmet is bij ons vooral bekend met ‘Monument for a Wullok’ in Oostende en het hert in De Panne, tijdens Beaufort.

In Waregem pakt Desmet uit met nieuw werk. Het is zijn eerste solotentoonstelling sinds Beaufort afgelopen zomer. Hij maakt de link tussen de vertrouwde thema’s in zijn oeuvre, de verhouding tussen mens en natuur, en industrieel gefabriceerde bouwmaterialen.

Desmet combineert vertrouwde beelden uit onze geschiedenis, zoals voortuinsculpturen of jachttaferelen met botanische elementen of bouwmaterialen. De expo loopt nog tot 2 juni, in Be Part in Waregem.

