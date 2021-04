Stickerverkoop Rode Kruis verloopt anders door corona

De Rode Kruisactie is dit jaar zestig jaar jong. Die verjaardag vieren ze met de figuren van Studio100, zelf 25 jaar dit jaar. Maar de verkoop kan dus niet aan kruispunten of parkings. De verkoop verloopt daarom online, of in winkelpunten bij lokale handelaars.

Met de opbrengsten wordt onder meer geïnvesteerd in de aankoop van ambulances, interventiekledij of materiaal voor eerstehulpopleidingen. "In 2021 willen we alles uit de kast halen om van de stickerverkoop een absoluut succes te maken,” klinkt het.

“Onze vrijwilligers geven al de hele coronaperiode het beste van zichzelf: van het afnemen van sneltesten, over het vervoer van covid-patiënten en hulp in woonzorgcentra tot het bemannen van de corona-infolijn. Tijdens de stickeractie kunnen alle Vlamingen hen een extra duwtje in de rug geven zodat zij kunnen blijven helpen", zegt woordvoerster Nena Testelmans.