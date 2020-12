Stewards leiden stormloop op slagerij in goede banen

Het is een stormloop op traiteurs en restaurants door klanten die er hun maaltijden gaan oppikken.

In Roeselare verwacht slagerij Dugardeyn vandaag zo’n 2.200 klanten. Het is er aanschuiven zoals bij ingang van een pretpark. En om dat alles in goeie banen te leiden, rekenen ze op de steun van een evenementenbureau. Dat zorgt voor stewards en muziek zodat alles vlot verloopt en toch ook gezellig blijft. Ook op oudejaarsdag verwacht de slagerij opnieuw een volkstoeloop. Ook dan zullen er stewards paraat staan.