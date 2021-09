Stevige wachtrij voor de nieuwe Club-fanshop in centrum Brugge

In de Steenstraat in Brugge opende zaterdagmorgen om 10 uur de nieuwe fanshop van Club Brugge, voor het eerst in het centrum van de stad. Voorzitter Bart Verhaeghe en burgemeester Dirk De fauw openden officieel de deuren.

De eerste 100 fans ontvangen een gratis limited editon Club Brugge t-shirt en de hele dag krijgen klanten korting.

Club Brugge heeft al langer een fanshop aan het Jan Breydelstadion in Sint-Andries.