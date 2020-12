Steve Smith (66) neemt afscheid van het vissen

Bijna 46 jaar lang heeft Steve gevist. Op de grote visserij. Toen hij jong was vanuit het Britse Brixham nog op IJsland. Later werd hij Belgische visser en deed hij de Britse wateren op de grote schepen vanuit Oostende en Zeebrugge.

Noordzeevisserij was en is een harde stiel. Als visser maakte hij zowat alles mee. Normaal een man van weinig woorden, maar vandaag, als afscheid, wil hij wel eens vertellen. De visserij zit vol stoere karakters, maar aan boord is er ook vriendschap en een bemanning zorgt voor elkaar. Smith zegt dat hij het zo lang volhield door vooral nooit koppig te zijn. Steve Smith is nu 66 en moet met pensioen. Bijna geen enkele visser heeft het zo lang uitgezongen.