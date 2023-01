Steungroep Olivier Vandecasteele organiseert betoging voor zijn verjaardag

De familie van Olivier Vandecasteele organiseert samen met Amnesty International een betoging in Brussel op zondag 22 januari, drie dagen na diens 42ste verjaardag en bijna een jaar na zijn arrestatie in Iran.

"Terwijl Olivier op 19 januari in zijn eentje zijn verjaardag 'viert' in een isoleercel, onder erbarmelijke omstandigheden, zonder uitzicht op vrijlating, roepen wij de mensen op om massaal hun steun aan hem te tonen en de Belgische autoriteiten op te roepen om het mogelijke te doen om hem terug te brengen", zegt woordvoerder Olivier Van Steirtegem in een persbericht.

Na een pleidooi van zijn zus, Nathalie Vandecasteele, afgelopen woensdag in de Kamer, zette de commissie Buitenlandse Betrekkingen nog het licht op groen voor een resolutie waarin wordt aangedrongen op zijn onmiddellijke vrijlating.

130.000 handtekeningen

Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende vrienden en familieleden het woord nemen en zal iedereen worden aangemaand om de petitie voor zijn vrijlating te tekenen. Volgens Amnesty International heeft die intussen al meer dan 130.000 handtekeningen.

Daarnaast zullen de organisatoren winterkleren inzamelen voor het burgerplatform BelRefugee, als symbolische eis voor meer warmte voor Vandecasteele, die naar eigen zeggen bij vriestemperaturen in een ondergrondse cel wordt gehouden zonder trui, muts of jas.

De betoging heeft plaats op zondag 22 januari van 14 uur tot 15 uur op het Albertinaplein in Brussel.

