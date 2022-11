Steunfonds opgericht voor getroffen horecazaken Lucien & Lizette: "Ze zijn alles kwijt"

Zo willen ze geld inzamelen voor de getroffen horecazaken Lucien & Lizette in de Christinastraat, waar jongvolwassenen met een beperking aan het werk kunnen. Zij blijven nu met een enorme leegte achter.

13 oktober, intussen anderhalve maand geleden, wordt Oostende opgeschrikt door een gasexplosie in de Christinastraat. Er vallen drie gewonden en enkele handelspanden moeten het werk neerleggen. Ook Lucien en Lizette, twee horecazaken waar jongvolwassenen met een beperking je bedienen. Zij zijn alles kwijt. "Ik mis het om iets te doen met mijn handen, ik mis de vriendschap", zegt Jamie.

Schade van 100.000 euro

De schade is enorm. Niet alleen emotioneel, maar ook materieel. "We zitten toch zeker aan meer dan 100.000 euro schade. Het zijn twee getroffen horecazaken, ook met inboedel...", zegt directeur van Duinhelm Saskia Verelst.

Om de jongvolwassenen opnieuw aan het werk te krijgen richten projectverantwoordelijke Duinhelm en sympathisanten samen met Streekfonds West-Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting een steunfonds op. Iedereen kan geld storten of een actie oprichten. Ook stad Oostende gaat mee op zoek naar een oplossing. "We zoeken een geschikt pand, liefst in het centrum van de stad. Zo kunnen we de buitenwereld tonen dat ook deze mensen perfect kunnen bijdragen aan het beroepsleven in de maatschappij", zegt burgemeester Bart Tommelein.

Ook jij kan steunen

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Schenkers die dit project willen steunen kunnen een gift over maken op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van volgende actiecode ACT-37523 +++ 623/3752/30061+++

Ook zelf een actie oprichten kan. Dat laat je best weten via mail.

