Steun voor aanpak Wandelnetwerken in Westhoek

Het project "Link de Westhoek" gaat om vier speerpunten. Zo breidt het Wandelnetwerk Heuvelland uit richting Wijtschate en De Palingbeek. De Dode IJzerwandelroute in Poperinge krijgt nieuwe wandelpoortjes en hekkens, en er komt een wandelbrug over de Heidebeek in Vleteren. En in Mesen krijgen enkele trage wegen een fikse herstelbeurt.

Het project loopt tot aan de zomer van 2024. Van het Herstelfonds krijgt Regionaal Landschap €65.000 euro steun. De betrokken steden en gemeenten en Regionaal Landschap Westhoek betalen samen de overige 10.000 euro.