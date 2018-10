Sterrenzaak Jardin wordt Tablàvins

Na 24 jaar laten chef Christophe Van den Berghe en zijn gastvrouw Evy Robbyns het restaurant en het keukenteam over aan hun sommelier Geoffrey Adam en zijn achtegnote Pamela Dewitte. Zelf blijven Christophe en Evy actief in hun brasserie Café de Paris. “Onze sommelier Geoffrey Adam en zijn vrouw Pamela Dewitte, vertelden ons tijdens de zomer dat ze er stiekem van dromen om ooit een eigen zaak te starten,” aldus chef Christophe Van den Berghe. “Voor ons kwam dit eerst als een verrassing, maar achteraf gezien leek het normaal gezien hun gedrevenheid en professionalisme. Zelf zijn we van plan ons meer te concentreren op onze brasserie Café de Paris zodat we Geoffrey en Pamela de kans kunnen geven om de zaak zelf in handen te nemen.”

Wijn

De toekomstige nieuwe uitbaters zullen voor het restaurant onder de nieuwe naam Tablàvins een eigen koers uitstippelen. Geoffrey Adam werkt reeds 16 jaar als sommelier in Jardin en drukte met een knappe en zeer verscheiden wijnkaart zijn stempel op het restaurant. “Culinair gesproken gaan we niet veel veranderen maar wel voor continuïteit zorgen. We willen nog meer het accent leggen op het wijngebeuren vandaar in die zin ook een passende naamsverandering met Tablàvins.” Zo komt er een wijnbar met hoge stoelen in het restaurant en zal men er terecht kunnen voor één gerecht met een bijpassend glas wijn.