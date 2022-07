Sterrenparade verwent Koksijde tijdens Night of the Proms

Voor de derde keer vormde het Kerkplein in Koksijde het decor voor de Night of the Proms Summer Edition. Onder meer Metejoor, Umberto Tozzi, Natalia en Bart Peeters zorgden voor de vrolijke summervibes aan zee.

Zo’n 13.000 mensen genoten afgelopen donderdag en vrijdag van het klassieke recept van Night of the Proms: een stevig mix tussen klassieke muziek en popmuziek. Samen met het Antwerp Philharmonic Orchestra brachten heel wat nationale en internationale sterren Koksijde afgelopen donderdag en vrijdag aan het swingen. Kate Ryan, Natalia, Metejoor, Bart Peeters, Mama’s Jasje, John Miles Jr., Katrina (Katrina & The Waves) en Umberto Tozzi, ze verwenden het publiek helemaal met hun grootste hits. Daarnaast maakten er ook enkele lokale talenten zoals Long Dieusaert en Kaatje Bailleul hun opwachting.

Vrijdag moest de organisatie hun programma in laatste instantie echter nog wijzigen. Umberto Tozzi moest om familiale redenen halsoverkop vertrekken en werd hij zeer last minute vervangen door Mama’s Jasje. Het publiek liet het verstek van de wereldster echter niet aan hun hart komen en genoot met hartenlust van de muziek van Peter Van Laet.

"Publiek geniet van elke seconde"

“We hebben met veel mensen naar deze derde editie toegewerkt en het is dan ook fantastisch om te zien dat het publiek van elke seconde geniet en helemaal opgaat in de muziek en de sfeer. We zijn de gemeente Koksijde dankbaar om dit samen met hen te kunnen waarmaken”, besluit Jan Vereecke van Night of the Proms.