Sterrenchefs toveren lekkere Volle Brooddoos voor iedereen op tafel

Het is vandaag de Dag van de Volle Brooddoos. Kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano zorgde vandaag in heel wat scholen voor een extra lekkere brooddoos. In Wakken ging chef David Bertolozzi langs, van het voormalige sterrenrestaurant Berto in Waregem.

Een lege of ongezonde brooddoos komt vaker voor dan je denkt; daarom wil Stichting Pelicano op deze dag de aandacht vestigen op deze problematiek, maar deze keer op een positievere manier," zegt Christiaan Hoorne. "Gezonde en evenwichtige voeding is cruciaal voor kinderen: kinderen die te weinig of ongezond eten, lopen op termijn een leerachterstand op, blijkt uit een studie van de universiteit van Georgetown. Ieder kind heeft recht op een volle en gezonde brooddoos. (lees verder onder de foto)

Chips in de brooddoos

Chef David Bertolozzi ruilde zijn restaurant in Waregem even in voor de refter van De Wegwijzer in Wakken. Daar zijn 234 brooddozen gevuld. "Kippenwit met een eiersalade, een klein beetje chips om het krokant te maken. Een beetje groentjes, komkommer, salade en dat is het eigenlijk," vat de chef samen. "Chips voor de kinderen kan dat wel eens, toch?

Het probleem is in Wakken -gelukkg- niet zo groot. "Wij verzorgen natuurlijk ook warme maaltijden en in noodgeval gaan wij naar de plaatselijke bakker om brood en geven we het kind een boterham," zegt directrice Lieselot Wolfcarius. "We zijn een school met een hart voor kinderen, het is een problematiek die soms voorkomt en we proberen op een goede manier daarmee om te gaan."