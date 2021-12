Sterrenchef Hiele kookt voor het laatst in Koksijde

Vandaag sluit een culinair instituut in Koksijde. Sterrenchef Willem Hiele en zijn team bedienden er voor de laatste keer hun klanten in het bekende vissershuisje, dat al zeven generaties aan de familie toebehoort.

Het afscheid is emotioneel. "Emotioneel, ja, maar dankbaar dat ik dit hier heb kunnen doen, en een mooi verhaal heb kunnen schrijven. Het is altijd mijn bedoeling geweest om dit hier tien jaar te doen, en op een hoogtepunt af te ronden."

En er is natuurlijk ook heel wat enthousiasme voor het nieuwe avontuur in het krekengebied tussen Oostende en Oudenburg. "Het leven heeft veel wendingen. Elke evolutie is een beetje revolutie met jezelf. Ik kijk er met het hele team enorm naar uit om een nieuw verhaal te schrijven in het krekegebied."

Hiele is opgenomen is in de lijst van de vijftig beste chefs ter wereld, en mag pronken met een Michelinster, en een 16 in de Gault&Millau.