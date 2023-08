Sterke julimaand voor In Flanders Fieldsmuseum Ieper

Juli was een sterke maand voor het In Flanders Fields Museum in Ieper. Met iets meer dan 20.000 bezoekers is bijna het aantal van een julimaand vóór corona bereikt.

Van de 20.135 bezoekers waren een kwart Britse leerlingen, zegt In Flanders Fields. Dat is wel en vijfde minder Britse leerlingen dan voor de Brexit. Het museum schrijft dat toe aan de hoge levensduurte in het Verenigd Koninkrijk en de ingewikkelder reisformaliteiten van daaruit naar het Europese vasteland.

“Andere indicatoren zoals de logiesbezetting, het aantal bezoekers in de dienst toerisme en gidsbeurten voor groepen, tonen aan dat het toerisme in onze stad in 2023 de vergelijking met 2019 kan doorstaan,” zegt schepen voor toerisme Diego Desmadryl.

Minder afhankelijk

“Bezoekers uit eigen land nemen een groter aandeel in, maar daardoor zijn we minder afhankelijk van de Britse markt. Er komen ook meer bezoekers naar Ieper voor andere troeven die we te bieden hebben, zoals fietsen en wandelen.”