Sterk afgeslankte markt in Lissewege

Maar dan wel in sterk gereduceerde vorm. Op de markten van Lissewege en Zeebrugge wordt telkens één kraam met dezelfde voedingswaren toegelaten. Die worden geplaatst op de verschillende hoeken van het marktgebeuren. De kramen bieden enkel essentiële voeding aan en zijn een noodzakelijk bevoorradingspunt. Want er zijn geen winkels meer in het dorp. In Lissewege kunnen inwoners er terecht voor kaas en zuivel en groenten en fruit. Ook voor de marktkramers zijn het harde tijden. Zij zien hun omzet drastisch dalen door het sluiten van de markten.