Stephen Lodewyck nieuwe directeur In Flanders Fields

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Musea bevestigde zijn aanstelling. Hij start op 1 augustus 2021 in opvolging van Piet Chielens die met pensioen gaat.

Stephen Lodewyck (45) is licentiaat in de politieke wetenschappen, en kwam als meest geschikte kandidaat uit de aanwervingsprocedure. Zijn kennis en ervaring als projectmanager “Feniks, de wederopbouw van de Westhoek na WOI” en als programmacoördinator “100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek”, beide bij Westtoer, gaven de doorslag bij de keuze van de nieuwe directeur door de jury. Tot 1 augustus is Stephen nog manager Duurzaam herstel bij Westtoer.

Dimitry Soenen, schepen voor Musea: "Met een sterke reputatie naar een ruim en divers publiek is het In Flanders Fields Museum wereldwijd gekend als een toonaangevend herdenkingsmuseum over de Eerste Wereldoorlog. Ik ben blij met de keuze van de jury om Stephen Lodewyck aan te stellen als nieuwe directeur van het IFFM. Met zijn kennis en ervaring is het museum in goede handen om ook de komende jaren nieuwe uitdagingen aan te gaan. Uiteraard wil ik, namens de raad van bestuur, Piet Chielens bedanken die gedurende 25 jaar de functie als coördinator van het IFFM met veel toewijding en professionalisme heeft uitgeoefend en het Museum heeft uitgebouwd tot wat het vandaag is."