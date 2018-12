Stemming plannen Leet zorgt voor felle discussies

Dat plein is nu één grote parkeerplaats en in de plannen, die na een grote inspraakronde met veel Ieperlingen en alle adviesraden tot stand kwamen, wordt het een groener plein met onder andere waterpartijen en veel meer plaats voor voetgangers.

Zoals verwacht kwam het tot een discussie tussen de huidige meerderheidspartij CD&V (die vanaf nieuwjaar naar de oppositiebanken verhuist) en de toekomstige burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper, nu nog oppositiepartij). Deze laatste wil volgend jaar nog wijzigingen aanbrengen aan de plannen.

Ze wil namelijk dat er niet zoveel parkeerplaatsen sneuvelen als nu in de plannen staat aangegeven. Maar als de plannen wijzigen, kunnen de aannemers een schadevergoeding vragen van 10%. Dat kan volgens Talpe voorkomen worden door in het bestek een kleine aanpassing aan te brengen, nl. bij de potentieel te wijzigen posten het zinnetje “enkel op bevel van de leidende ingenieur” toe te voegen.

CD&V wou hierop ingaan op voorwaarde dat Emmily Talpe de garanties biedt dat de waterpartijen, die in de plannen zijn opgenomen, niet vervangen worden door bijkomende parkeerplaatsen. Maar Talpe wou die garantie vanavond niet geven.

Bij de stemming onthield N-VA zich: deze partij zat in een moeilijke positie, want ze behoort tot de huidige meerderheid (in kartel met CD&V) en zal ook na nieuwjaar mee besturen (samen met Open Ieper en SP.A).

Talpe haalt slag niet thuis

De plannen werden uiteindelijk goedgekeurd met 19 ja-stemmen, 8 neen-stemmen en 5 onthoudingen. Emmily Talpe haalde dus haar slag niet thuis.

Bij CD&V was nog te horen dat het ongehoord is dat de plannen gewijzigd worden op vraag van enkele handelaars van de Leet, terwijl bij de inspraakprocedure eerder dit jaar vele tientallen Ieperlingen en alle adviesraden werden betrokken. De voorzitters van de adviesraden stuurden recent nog een brief rond dat ze allen achter de huidige plannen bleven staan. Ze zouden het betreuren als die plannen nu nog grondig zouden wijzigen.

Talpe belooft wel dat er nog inspraak zal komen rond dit dossier, maar kon nog niet concreet vertellen hoe dat georganiseerd zal worden.

Lees ook: