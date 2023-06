"Stel zwemzone De Gavers nu al open" (N-VA West-Vlaanderen)

"De Vlaamse regering heeft recent een ontwerpdecreet goedgekeurd dat de regels vereenvoudigt en lokale besturen toelaat om zelf zogenoemde vrije zwemzones aan te duiden," zegt N-VA in West-Vlaanderen. "Voorwaarden als blustoestellen, douchecabines en evacuatiewegen worden afgeschaft. Ook de bodemcriteria, zoals een strook zand rond de zwemgelegenheid en een maximale hellingsgraad, worden aangepast."

Aanbod te klein

“Er is te weinig aanbod om met redders in openlucht te zwemmen. We doen daarom de oproep aan het West-Vlaams provinciebestuur om de zwemzone van het Gavermeer in Harelbeke nu al open te stellen met redders bij warm weer in de weekends.”