"Stel politiecontroles even uit", vraagt procureur Jodts

De West-Vlaamse procureur Filiep Jodts doet de negentien korpschefs in onze provincie een voorstel om politiecontroles even uit te stellen naar aanleiding van de coronacrisis.

Hij stelt ook voor om enkele flitspalen uit te zetten.

Volgens hem kan de politie nu beter andere taken uitvoeren waardoor fysiek contact vermeden kan worden om verdere besmetting te voorkomen. Bovendien is er een tekort aan manschappen bij veel politiezones. Indien de politiechefs op het voorstel ingaan, krijgen ze meer tijd om andere taken uit te voeren zoals het toezicht houden om inbraken en diefstallen te vermijden. Wat niet uitgesloten is in tijden dat veel handelszaken verplicht zijn te sluiten.