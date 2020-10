Stefanie Demeyer wordt schepen in Kortrijk

Ze volgt Ruth Vandenberghe op, die zoals bekend, waarnemend burgemeester is geworden na het vertrek van Vincent Van Quickenborne naar de federale regering. Stefanie (Team Burgemeester) neemt onder meer de bevoegdheden burgerzaken, bevolking en administratieve vereenvoudiging over van Ruth. Schepen Arne Vandendriessche neemt dan weer digitale transformatie over, een voormalige bevoegdheid van Vincent Van Quickenborne.

Stefanie Demeyer is 47, woont in deelgemeente Bissegem en is actief als zorgkundige. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde ze 1870 stemmen. Ze is sinds 2013 actief in de politiek.