Steenkerke deelt zijn geschiedenis tijdens volksfeest ‘Historisch Veurne’

Veurne spaarde kosten nog moeite om op afgelopen zaterdag een groot volksfeest te organiseren in deelgemeente Steenkerke. Onder het thema 'Historisch Veurne' werd de geschiedenis van het dorp in verschillende theatervoorstellingen nagespeeld.

De theatervoorstellingen zijn al altijd het uithangbord geweest van 'Historisch Veurne', en ook dit jaar wordt daar niet van afgeweken. De theatervoorstellingen waren gericht op het oorlogsverleden van de gemeente en gaven de bezoekers een inkijk in verschillende historische gebeurtenissen, waaronder een gigantische explosie van munitie. In een andere voorstelling was er dan vooral aandacht voor de bekendste inwoner van het dorp, Willem Vermandere.

In de namiddag werden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een retro-fietsrace, proeverijen van lokale lekkernijen en optredens van verschillende muzikanten. Het evenement trok naar schatting ongeveer duizend bezoekers.