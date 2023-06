Vanmiddag is een schip tegen de Steenbruggebrug gevaren. Daardoor is de brug defect. Ze staat omhoog. Het wegverkeer kan niet door, ook voetgangers en fietsers niet.

De politie raadt aan om de omgeving te vermijden, want ze voorspelt heel wat verkeersellende. Het ziet er bovendien niet naar uit dat de schade aan deze belangrijke toegangsbrug niet snel hersteld zal zijn.

(lees verder onder de foto)

Je kan omrijden via de Vaartdijkstraat of de Sint-Michielsstraat (van Oostkamp naar Brugge). Het is niet duidelijk hoelang het zal duren voor de brug opnieuw operationeel is.