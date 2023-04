Steekpartij Elverdinge: 21-jarige man verdacht van poging doodslag

Er is een 21-jarige man aangehouden voor de steekpartij van vrijdagavond in Elverdinge. De man wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor poging doodslag.

De verdachte van de steekpartij gisteren in Elverdinge bij Ieper is een jongeman van 21. De man woont niet op het adres waar de feiten zich afspeelden, maar het parket wil verder nog steeds niet veel informatie kwijt. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. Meer informatie wordt er voorlopig niet gegeven.

Wat zich gisterennamiddag precies afspeelde in de Veurnseweg in Elverdinge blijft dus onduidelijk. Een man stak iemand anders neer. Het slachtoffers moest met zware verwondingen naar het ziekenhuis. De vermoedelijke dader zit in de cel.

