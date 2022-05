In het onderzoek naar de steekpartij in Bredene van vorige donderdagavond is nog steeds geen verdachte opgepakt. Dat laat het parket weten.

"In verband met de steekpartij in Bredene vorige week is er voorlopig weinig nieuws", zegt de woordvoerder van het parket. "Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt."

Motief onbekend

Bij de steekpartij raakte een man levensgevaarlijk gewond. Het gaat om een medewerker van Club Brugge. Hij kreeg messteken en werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over het motief van de steekpartij is voorlopig geen informatie.

Bekijk hier de reportage (28/05/2022):