Steeds minder verhuurders van gocarts aan zee

Uit het eerste onderzoek in 70 jaar naar de gocartsector blijkt dat het aantal verhuurders de laatste 20 jaar gedaald is van 70 naar 50. Toch blijft het aantal verhuurders de laatste vijf jaar stabiel. "Het goede nieuws is dat er een jonge generatie is die meer en meer haar schouders zet onder de sector. We hopen dat de sector zo blijft floreren", zegt hoofdredacteur Jan Bart Van In van 'West-vlaanderen Werkt'. De sector biedt ook werk aan vijfhonderd jobstudenten.

Uniek in Europa

De Vlaamse kust is samen met het Nederlandse Cadzand de enige locatie in Europa waar gocarts op de openbare weg mogen rijden. Daarom dragen de gocarts de stempel van kusterfgoed. Vandaag is in tien kustgemeenten nog een vijftigtal verhuurders actief. De meeste daarvan in Oostende en Knokke-Heist. Het grootste deel van de verhuurders verhuren ook nog fietsen of strandartikelen. Zes op de tien uitbatingen loopt via een eenmanszaak. Dat bewijst het kleinschalige karakter van de sector. (lees verder onder de foto)

Uit de analyse van de jaarrekening bij 40 procent van de totale populatie blijkt dat ze in 2012 samen een brutomarge realiseerden van 1,3 miljoen euro. In 2017 was dat bijna 2 miljoen euro. Dat is volgens de sector te verklaren door prijsverhoging en het succes van elektrische steps en fietsen. Ook wordt het verhuurseizoen langer omdat de kust zich meer en meer profileert als vierseizoenenbestemming.

Geen elektrisch succes

Opvallend: elektrische gocarts breken niet door. Ze vragen te veel extra onderhoud en zijn duurder in aankoop. De klant heeft bovendien nog steeds een voorkeur voor de traditionele gocart. Uit het onderzoek blijkt ook dat de grootste zorgen van de uitbaters diefstal en vandalisme zijn. In 2017 werden maar liefst 300 rijwielen gestolen. De jongste jaren daalt het aantal diefstallen wel.