Steeds meer werven liggen stil

Uiteraard heeft dat veel te maken met het coronavirus, maar er zijn ook andere redenen. Zo is er een tekort aan asfalt en beton. In die uitzonderlijke omstandigheden is het dus niet mogelijk om werven af te werken of open te stellen voor verkeer. De stad Kortrijk spreekt intussen af met de aannemers om hun werven veilig en afgesloten achter te laten. Wie vaststelt dat er toch ergens een gevaarlijke situatie is achtergebleven, kan dat melden op minderhinder@kortrijk.be bij voorkeur met een foto. Groep Huyzentruyt heeft alvast zijn activiteiten stilgelegd, net als Willemen Construct. En wellicht zullen er nog volgen.

Tijdelijke werkloosheid

Confederatie Bouw tevreden: tijdelijke werkloosheid uit overmacht uitgebreid De Confederatie Bouw is intussen tevreden dat de federale regering ingaat op haar vraag om de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht uit te breiden. Alle bedrijven uit de bouwsector die een dossier tijdelijke werkloosheid indienen bij de RVA zullen daarbij het argument ‘overmacht’ kunnen inroepen. “De coronacrisis liet geen andere optie open”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.