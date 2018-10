Steeds meer studenten zijn ook al ondernemer

Ook in de andere hogescholen zit het fenomeen in de lift.

Ondernemersorganisatie Voka voelt dat de belangstelling toeneemt en wil jonge mensen met goede ideeën stimuleren. Op donderdag 18 oktober startte de JUMP campus tour van Voka waarbij ondernemende studenten warm gemaakt worden om de sprong te wagen naar het ondernemerschap. Eerst hield VOKA halt aan de Kulak, gisteren en vandaag was dat bij Howest, morgen en overmorgen is VIVES aan de beurt.

Voorbeeld

Gunter Gijsels, Get Driven privéchauffeurs: "Ik was student Vives Kortrijk, ik had een idee om studenten in te zetten als privéchauffeurs. Ik ben daarmee gestart, ik heb nu een kantoor bij Vives."

Get driven stelt nu maandelijks al 250 studenten te werk en binnenkort doen ze ook een gooi naar het buitenland via hun app.