Steeds meer mondmaskers komen in zee terecht, FOD Volksgezondheid lanceert campagne

Door de coronacrisis duiken vandaag ook mondmaskers op, niet alleen als zwerfvuil op straat, maar ook in zee. Via de wind en de waterlopen komen ze daar terecht.

De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid start daarom een sensibiliseringscampagne om mensen bewust te maken van de impact van dit afval op op waterlopen en hen aan te zetten hun mondmasker niet te verliezen. Opvallend: het kan tot 450 jaar duren vooraleer mondmaskers afbreken in het milieu.

Organisaties als Proper Strand Lopers, wetenschappers en burgers vinden regelmatig mondmaskers en ook wegwerphandschoenen en flesjes alcoholgel terug op het strand. Dit afval wordt ook aangetroffen in zee. De mondmaskers komen nog eens bij de gemiddeld 8 miljoen ton plastic afval dat onze oceaan jaarlijks vervuilt. Een mondmasker dat op straat achterblijft, kan via de wind en de waterlopen uiteindelijk zijn weg naar de zee vinden. Daar blijft het lang aanwezig: het kan tot 450 jaar duren vooraleer mondmaskers afbreken in het milieu, en dan nog verdwijnen de kleine plastic fragmenten nooit helemaal.

Bovendien lijken mondmaskers onder water te drijven zoals kwallen, waardoor zeedieren de maskers als voedsel aanzien. Hun maag is hiermee meteen gevuld, zonder enige voedingswaarde. Daardoor vertonen ze uitputtingsverschijnselen. Dieren kunnen er ook in verstrikt geraken. Uiteindelijk kunnen microdeeltjes van mondmaskers zelfs op ons bord terechtkomen.

De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid start daarom een sensibiliseringscampagne om mensen bewust te maken van de impact van dit afval op het mariene milieu. Via onder andere affiches aan zee worden mensen aangezet om hun mondmasker niet in zee te gooien en mee naar huis te nemen, om het daar in de restafvalzak te gooien. "Mondmaskers redden levens. Maar als ze als afval in de Noordzee terechtkomen, dan brengen ze het zeeleven in gevaar", klinkt het bij minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Sinds de start van de coronacrisis merken we meer en meer coronagerelateerd zwerfvuil op. Mensen beseffen vaak niet dat de zee begint bij henzelf en dat rondslingerende mondmaskers ook via de wind, beekjes en rivieren in de zee terechtkomen."

Op www.dezeebegintbijjezelf.be staan tips om de zee en haar bewoners te beschermen.