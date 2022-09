Steeds meer gezinnen kunnen schoolfactuur niet betalen

Het is niet de eerste keer dat CD&V-onderwijsspecialiste Loes Vandromme een eigen bevraging doet bij schoolbesturen. Vorig jaar polste ze in het kader van de coronacrisis naar de luchtkwaliteit en de aankoop van CO2-meters. Dit jaar focust haar bevraging op het probleem van de onbetaalde schoolfacturen. Volgens Vandromme zien de schoolbesturen een "enorme stijging van het aantal onbetaalde schoolfacturen".

Uit de resultaten blijkt dat het probleem vooral nijpend is in de centrumsteden. Zo waren 23,1 procent van de schoolfacturen van leerlingen in de centrumsteden op 1 september van dit jaar niet betaald, een duidelijke stijgingen tegenover de 19,6 procent vorig jaar. In het buitengewoon secundair onderwijs gaat dit zelfs om 24,9 procent van de leerlingen.

Voor scholen in de steden liep het openstaande bedrag aan achterstallige facturen het voorbije jaar zelfs op met meer dan 30 procent. Het gemiddelde openstaande bedrag op 1 september dit jaar in scholen in de centrumsteden was 15.104 euro. Volgens Vandromme zitten scholen vaak in een "gewrongen positie". "Ze doen liever geen beroep op incassobureaus omdat ze weten dat dit leerlingen en ouders net meer zorgen oplevert, maar anderzijds komen scholen zelf in in financiële moeilijkheden als zij het geld niet kunnen innen", stelt de CD&V-politica.

Volgens haar is het van groot belang dat scholen weten dat ze voor samenwerking kunnen aankloppen bij gespecialiseerde organisaties, gaande van het OCMW tot de vzw Krijt, en dat er daarnaast zoiets bestaat als de Robinpas die gezinnen in armoede kan helpen bij het betalen van schoolfacturen in het secundair onderwijs. "Bestaande hulporganisaties kunnen scholen ontlasten maar moeten nog meer bekendheid verwerven", aldus Vandromme. Zij roept onderwijsminister Ben Weyts ook op "om de link tussen de bestaande initiatieven en de scholen te versterken".