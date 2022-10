Steeds meer drugslabo's en drugsafval bij ons: "Meld zaken meteen"

"Dit jaar zijn er vier labo's ontmanteld en dat is veel voor onze regio," zegt Kurt Desoete van de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen. "Ook de grootte van de labo's was aanzienlijk, Europees eigenlijk. We hebben ook een vijftal dumpingplaatsen ontdekt en dat is veel voor deze provincie."

Oproep

In 2011 ontmantelde de politie in heel België vijf clandestiene drugslabo's. Vorig jaar maar liefst 27. Bij ons was dat onder andere in Lendelede, Ieper, Izegem, Oostkamp en Aartrijke. Uit buurtonderzoek nadien blijkt vaak dat omwonenden wel iets in de gaten hadden, maar de politie niet verwittigden. De politie lanceert nu een oproep om verdachte zaken meteen te melden bij de lokale politie.

Kleine zaken

"Er is de anijsgeur die kan duiden op productie," zegt Desoete. "Maar ook minder spectaculaire dingen. Het op- en afrijden van buitenlandse camionnettes, verluchtingsgaten die worden bijgebouwd, ramen die worden afgeplakt. Dat zijn typische dingen die niet spectaculair zijn maar ons kunnen helpen om een onderzoek te starten." (lees verder onder de foto)

Het afval van de drugsproductie dumpen bendes vaak gewoon in de natuur, ze graven het in de grond in of ze lozen het in waterlopen. In 2011 vond de politie vier dumpingplaatsen, tien jaar later 28. "Er is op zijn minst milieuschade. Er is ook gevaar voor mensen die wonen in de buurt, voor kinderen die willen spelen en nieuwsgierig zijn. Het gevaar is zeer groot."

Het is belangrijk om toxische producten niet aan te raken, afstand te houden en de hulpdiensten te bellen."