Steeds meer boeren zaaien extra zomertarwe

Hier en daar zijn er boeren bij ons die er nu voor kiezen, maar ze maken zich weinig illusies. In Poperinge zaaide een boer afgelopen week acht hectare in. Het kan meevallen tegen het einde van de zomer, maar Belgisch graan zal altijd een minuscule fractie zijn van wat er nodig is.

Landbouwer Filip Rosseel uit Poperinge heeft een akker ingezaaid met zomertarwe. De opbrengst ervan wordt straks verwerkt in voeder voor dieren, zoals 90 procent van alle graan in ons land. Net als veel boeren maakt ook Filip zich zorgen, want straks wordt graan erg duur. "We hebben natuurlijk nog flink wat tarwe bijgezaaid, om voorraad te hebben. Omdat we hier in de Westhoek toch ook met flink wat dieren zitten. Ook die zullen voeders moeten nemen in het komend jaar. We proberen daar op in te spelen."

Oekraïne is met zijn gigantisch areaal de graanschuur van Europa. Iedereen weet dat, wat wij hier produceren aan graan maar een peulschil is. "Ik heb hier nu wel 8 hectare bijgeplant. Als we daar 10 ton per hectare uithalen is dat 80 ton die we gaan oogsten, hopelijk aan een goede prijs."

Maar Filip Rosseel is ook kippenhouder en straks eten zijn duizenden kippen op één week tijd 30 ton graan op. Graan dat tegen dan peperduur zal zijn. Bij landbouwadviescentrum Inagro in Roeselare proberen ze te adviseren wat boeren nu best doen. Bram Devisch, graandeskundige bij Inagro Roeselare: "In de landbouw zit je altijd met een vertragingseffect. Of het een goede beslissing is, zien we pas op het einde van het seizoen. Er zijn zo veel factoren die een invloed hebben op een succesvolle oogst."