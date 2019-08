Steden herdenken atoomaanvallen in Japan

Het is exact 74 jaar geleden de Japanse steden het slachtoffer werden van een aanval met een kernwapen. De stad Ieper en Mayors for Peace willen dat gepast herdenken en roepen alle Ieperlingen op om daaraan mee te doen. Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten waar ook de stad Ieper lid van is. De organisatie werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki en heeft tot doel om in solidariteit met steden van over heel de wereld te pleiten voor nucleaire ontwapening.

De stad Ieper functioneert sedert vorig jaar op vraag van burgemeester Matsui van Hiroshima als ‘lead city’ voor België. Vanuit deze functie heeft de Ieperse burgemeester Talpe het initiatief genomen om alle leden van het netwerk op te roepen om deel te nemen aan een gezamenlijk initiatief. Concreet wordt in zo’n 100 steden en gemeenten de Mayors for Peace vlag gehesen.