Stationsplein Roeselare moet groener worden

Meer dan 2.000 m² aan beton maakt plaats voor bomen en planten. Zo wil de stad het aantal hitte-eilanden verminderen en regen beter laten insijpelen. Een deel van de parkeerzone wordt een speelzone. Taxi's en deelwagens verhuizen naar de andere kant van het station. Het Stationsplein is nog maar sinds 2018 vernieuwd voor 50 miljoen euro. Maar volgens de stad zaten ze tijdens de ontwerpfase nog in een andere tijdsgeest. Michèle Hostekint, schepen Klimaat & Duurzaamheid Roeselare: "Het ontwerp dateert van 2010. Ik denk dat we allemaal zien dat alles er sindsdien een beetje anders uitziet. In de zin dat we de afgelopen jaren steeds warmere zomers hebben gekregen, steeds hevigere regenval Ik denk dat we als stad ervoor moeten zorgen dat we daar klaar voor zijn."