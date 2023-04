Stationsgebouw van Kortrijk wordt geen beschermd monument

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) had eerder het station van Kortrijk uitgeroepen tot een van de zeven meest bedreigde monumenten in Europa. Het hoopte met deze titel het stationsgebouw, dat dateert van 1951, te kunnen beschermen.

Eerder diende VVIA ook al een aanvraag in voor de wettelijke bescherming als monument van het station.

Mobiliteitsuitdagingen

De stad Kortrijk en NMBS hebben plannen om het station te vernieuwen en daarbij zou het gebouw worden gesloopt. Minister Diependaele besliste nu om niet op de vraag tot bescherming in te gaan. "Hoewel het station van Kortrijk zeker bepaalde erfgoedwaarden heeft, speelt er ook een ruimere problematiek. De Kortrijkzanen moeten toegang hebben tot een station dat klaar is voor de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst", zegt Diependaele.

"Door nu snel het station te beschermen, dwarsbomen we de plannen. Het zou dan ook niet verantwoordelijk zijn om nu stokken in de wielen te steken."

"Zuinig omgaan met beschermingen"

De minister wijst er ook op dat in Vlaanderen zijn al ruim 60 stations beschermd zijn als monument, en er ook al voorbeelden zijn van wederopbouwarchitectuur. "Als minister van Onroerend Erfgoed moet ik waken over de kwaliteit van het beschermd bestand in Vlaanderen. Dat houdt ook in dat we zuinig moeten zijn met nieuwe beschermingen."

Minister Diependaele voegt toe dat deze beslissing niet uitsluit dat bepaalde elementen van het stationsgebouw bewaard blijven. "De hete aardappel kan niet altijd doorgeschoven worden naar de Vlaamse overheid. Als eigenaar van de stations kan de NMBS een eigen visie ontwikkelen hoe om te gaan met het eigen patrimonium, een blitse en peperdure nieuwbouw is niet altijd de beste oplossing. Daarnaast is het finaal de stad die vergunningsverlener is en bepaalde voorwaarden kan opleggen."