Station Kortrijk op shortlist meest belangrijke bedreigde erfgoedsites

De VVIA noemt het gebouw een uitzonderlijk voorbeeld van wederopbouwarchitectuur in Vlaanderen. Het huidig station is van de jaren '50, nadat het vorige station door bombardementen in de Tweede Wereldoorlog beschadigd was geraakt. VVIA: “Het is hét belangrijkste voorbeeld in Vlaanderen van een wederopbouwstation dat gerealiseerd werd na WO II. En het gebouw heeft bovendien een belangrijke architecturale en stedenbouwkundige waarde.”

Maar de NMBS wil het slopen en alle stationsfuncties ondergronds brengen, naast een fietsenstalling en de fietssnelweg die er komt. De officiële plannen zijn nog niet bekend. Er is ook nog geen sloop- of bouwaanvraag ingediend. VVIA: “Ons inziens is het station goed aanpasbaar aan de nieuwe noden - zoals vergelijkbaar in Leuven en Hasselt gebeurde. Daar werden enkel vanuit de onderdoorgangen liften en roltrappen aangebracht en werden de perrons verhoogd. De stationsgebouwen in deze steden met een vergelijkbare inplanting als Kortrijk bleven bewaard. De kostprijs in Hasselt bedroeg volgens een mededeling van NMBS 20,2 miljoen - minder dan de helft van het Kortrijkse project.” (lees verder onder de foto)

Van elf naar zeven

Om die reden diende de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, in samenspraak met enkele Kortrijkse organisaties, een dossier in voor de Europese campagne ‘The seven Most Endangered’ die jaarlijks de aandacht vestigt op belangrijke bedreigde erfgoedsites. In de loop van volgende dagen zal ook een beschermingsaanvraag ingediend voor het station. VVIA: “Door deze stappen, en vooral door de opname van het station in de belangrijke shortlist van de Europese seven Most Endangered hopen we de discussie open te trekken, zodat alternatieven kunnen besproken en ontwikkeld worden.”

De definitieve lijst van zeven meest bedreigde erfgoedsites in Europa voor 2023 wordt in april onthuld.