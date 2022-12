Statiegeld op blikjes en plastic flessen vanaf 2025

De Vlaamse Regering wil tegen 2025 statiegeld op blikjes en plastic flessen. Ook in Bredene was er deze zomer al een proefproject, met succes.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir liet in september weten dat ze binnenkort wil starten met een systeem rond statiegeld. Haar partij, N-VA, heeft dat nochtans lange tijd geweigerd.

Maar een verhoopte daling in de hoeveelheid zwerfvuil blijft uit. In de zomermaanden aan de kust was de toestand soms schrijnend.

Onderhandeling

Nu krijgt Demir een mandaat om met haar collega’s van de andere regeringen de invoering van statiegeld te onderhandelen met oog op een invoering in 2025. Dat is vrijdag beslist.

De precieze voorwaarden moeten nog worden vastgelegd, maar mogelijk zou het gaan om 20 tot 25 cent per flesje of blikje. Naast inzamelpunten zou er ook een digitaal systeem komen.

Minder afval

Afgelopen zomer was er al een proefproject met statiegeld op flesjes en blikjs bij vier strandbars in Bredene. 77 procent van de blikjes werd teruggebracht, je kreeg toen de 20 cent die je meer betaalde, terug. Op het strand lag er tot 40 procent minder zwerfvuil.

De burgemeester, Steve Vandenberghe, pleit al zes jaar lang vanuit de oppositie in het Vlaams parlement voor statiegeld.

Petflesjes en blik zijn nu in het rest- en zwerfafval de belangrijkste fractie. In Vlaanderen zelfs 40 procent van alle afval. In Duitsland - waar statiegeld al jaren is ingevoerd - is het 0,4 procent.

