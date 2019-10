Stasegemse programmamanager bij radiozender NRJ

1999: start van NRJ in Vlaanderen. Ik kwam ervoor terug vanuit het buitenland en het was een kort maar krachtig avontuur. 2019: ik mag vanaf 4 november mijn tanden zetten in het nieuwe @nrjbelgie als programmamanager. Tijd dus voor een nieuw kaartje! ik ben @dpgmediabe bijzonder dankbaar voor 20 bijzondere jaren. Voor mijn laatste uitzending bij @joe.radio maak ik je graag om 7u wakker op zondag 3 november. Leve de radio! #nrj #hitmusiconly #radio #nieuweuitdaging #spannend

